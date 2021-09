Μερικά από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της καριέρας του ερμήνευσαν οι Foo Fighters στα φετινά MTV VMAs, στα οποία βραβεύθηκαν επίσης με το πρώτο VMA Global Icon Award στην ιστορία του θεσμού.

Το συγκρότημα υποδέχθηκε στο stage η Billie Eilish, η οποία ανέφερε ότι «μια ολόκληρη γενιά μουσικόφιλων μεγάλωσε με τη μπάντα η οποία βοήθησε τον κόσμο να ερωτευθεί το rock and roll». «Έβαλαν την ψυχή τους σε κάθε ένα από τα κομμάτια τους και την αφήνουν και στο stage κάθε φορά που παίζουν. Κρατούν το φως του rock and roll αναμμένο εδώ και 26 χρόνια. Έχουν 12 Grammys, επτά πλατινένια άλμπουμ, 2 VMAs και φέτος θα εισαχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame. Είναι ήρωες, είναι θρύλοι και τώρα είναι και επισήμως Global Icons» συνέχισε η Eilish.

Αφού παρέλαβαν το βραβείο τους, οι Foo Fighters έπαιξαν μια σειρά από τα αγαπημένα κομμάτια της καριέρας του, ξεκινώντας με το “Learn to Fly” του 1999. Το συγκρότημα ήταν φέτος υποψήφιο και σε τρεις κατηγορίες των βραβείων, αυτές των Best Rock, Group of the Year και Best Cinematography.