Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μια ακουστική version του "I'll See You in My Dreams"

Μια εμφάνιση-έκπληξη έκανε ο Bruce Springsteen στην τελετή μνήμης για τα 20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, η οποία έλαβε χώρα στο Lower Manhattan το Σάββατο. Μετά από την καθιερωμένη τήρηση ησυχίας εις μνήμην των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Δίδυμου Πύργους, ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μια ακουστική version του "I'll See You in My Dreams", ενός κομματιού από τον τελευταίο του δίσκο, Letter to You.

«Ας ευλογήσει ο Θεός τους αδικοχαμένους αδερφούς και αδερφές μας, τις οικογένειές τους, του φίλους τους και όσους τους αγαπούσαν» ανέφερε ο Springsteen πριν από την ερμηνεία του.

Ο καλλιτέχνης είχε αναφερθεί στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου το 2002 μέσα από το άλμπουμ του, The Rising, το οποίο τότε κέρδισε το Grammy για την κατηγορία Best Rock Album.

Δείτε εδώ το βίντεο από την τελετή μνήμης: