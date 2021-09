Το Metallica Blacklist charity covers compilation κυκλοφόρησαν μόλις οι Metallica, στο οποίο περιλαμβάνονται 53 διασκευές των κομματιών του ιστορικού Black Album του συγκροτήματος. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του δίσκου θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα της επιλογής των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτόν, αλλά και στο All Within My Hands Foundation των Metallica.

Η μπάντα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του compilation δίσκου την ίδια ημέρα που ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Black Album Super Deluxe Edition box set. Και τα δύο γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Black Album.

Στον compilation δίσκο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Miley Cyrus, Weezer, St. Vincent, Dave Gahan των Depeche Mode, J Balvin, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Mac DeMarco, Cage the Elephant, Kamasi Washington, Portugal. the Man, IDLES, Rodrigo y Gabriela, Moses Sumney, The Hu και πολλοί ακόμη.

Ο δίσκος είναι ήδη διαθέσιμος στις πλατφόρμες streaming και θα κυκλοφορήσει σε CD και βινύλιο την 1η Οκτωβρίου. Είναι επίσης διαθέσιμος για Pre-order στο site του συγκροτήματος.

Ακούστε εδώ τον δίσκο: