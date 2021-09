Visuals φόρος τιμής στα ’70s καθώς και νέα για το τρίτο άλμπουμ του Harding, If Words Were Flowers

Λεπτομέρειες για το τρίτο του άλμπουμ μοιράστηκε ο Curtis Harding, με τίτλο If Words Were Flowers, μοιράζοντας στο κοινό του ένα video με visuals για το νέο του κολλητικό single "Can’t Hide It".

Στο video ο Harding ερμηνεύει το κομμάτι σε ένα fictional 1970s τηλεοπτικό σόου με τίτλο The Velvet Touch.

Το video σκηνοθετήθηκε από τη Michele Civetta και σε αυτό παρακολουθούμε guest εμφανίσεις των Omar Dorsey (Queen Sugar) και Anthony Mackie (Captain America, The Hurt Locker).

Το If Words Were Flowers θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από την Anti- Records. Ηχογραφήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, σε παραγωγή Harding και Sam Cohen.

Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από μια φράση της μητέρας του Harding, που τον προέτρεψε να της δώσει τα λουλούδια που τις αναλογούν όσο αυτή ζει ακόμα, ενώ ο ίδιος ο Harding ισχυρίζεται πως γι’ αυτόν η φράση αυτή είναι μια υπενθύμιση του να δείχνουμε την αγάπη και την εκτίμησή μας στους ανθρώπους που νοιαζόμαστε προτού να είναι αργά.

Δείτε εδώ το video για το “Can’t Hide It”: