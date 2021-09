Λεπτομέρειες ως προς την ημερομηνία κυκλοφορίας του δημοσίευσε η Janet Jackson για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ JANET, στο οποίο είναι συμπαραγωγός με τον Randy Jackson. Το ντοκιμαντέρ, που εστιάζει στην καριέρα της τραγουδίστριας, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη και θα προβληθεί σε δύο βράδια στα τηλεοπτικά κανάλια Lifetime και A&E, χωρίς να είναι γνωστές ακόμη οι ημερομηνίες προβολής του.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει τρία χρόνια μετά την ένταξη της Jackson στο Rock & Roll Hall of Fame, ενώ συμπίπτει επίσης με την επέτειο 40 ετών από το ντεμπούτο δίσκο της, Janet. Νωρίτερα μέσα στο 2021, μερικές από τις δισκογραφικές δουλειές της Jackson εντάχθηκαν στο αρχείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, μαζί με δουλειές των LaBelle, Kool & the Gang, Nas, Kermit the Frog και άλλων.

Δείτε εδώ το teaser για το νέο ντοκιμαντέρ: