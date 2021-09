Οι θρύλοι της metal μουσικής, Iron Maiden, μόλις επέστρεψαν με τον πολυαναμενόμενο 17ο δίσκο της καριέρας τους, Senjutsu. Το νέο άλμπουμ τους ηχογραφήθηκε το 2019 στο Guillaume Tell Studio της Γαλλίας κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος της περιοδείας τους υπό τον τίτλο “Legacy of the Beast Tour”.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του Senjutsu, οι Iron Maiden είχαν κυκλοφορήσει αρκετά teasers για τον δίσκο, μέχρι που έσπασαν για τα καλά τη σιωπή τους κυκλοφορώντας το μουσικό βίντεο για το single “The Writing on the Wall” — το πρώτο τους κομμάτι μετά από έξι χρόνια αποχής από τη δισκογραφία.

Το εξώφυλλο του δίσκου θα κοσμεί ο “Samurai Eddie”.

Ακούστε εδώ ολόκληρο τον δίσκο: