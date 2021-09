Ο νέος και πολυαναμενόμενος δίσκος του Drake, Certified Lover Boy, είναι επιτέλους γεγονός και περιλαμβάνει συνεργασίες του ράπερ με τους JAY-Z, Future, Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, 21 Savage, Ty Dolla $ign, Kid Cudi, Rick Ross, Lil Baby και Project Pat.

Στο δίσκο συμμετέχει και η Nicki Minaj με ένα spoken word cameo στο “Papi’s Home”. Στο πρώτο κομμάτι του Certified Lover Boy, “Champagne Poetry” χρησιμοποιήθηκαν samples από το κομμάτι των the Beatles’, “Michelle”, γι’ αυτό και οι John Lennon και Paul McCartney συμπεριλαμβάνονται στα credits του δίσκου ως co-writers. Το “Love All” από την άλλη ανοίγει με ένα sample του “Life After Death Intro” του Notorious B.I.G.

Στους παραγωγούς του άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται οι Noah “40” Shebib, Oliver El-Khatib, Metro Boomin, PARTYNEXTDOOR (που επίσης τραγουδά στο “Fucking Fans”), TM88, OG Ron C, Vinylz, και Nineteen85.

Το tracklist του δίσκου:

Certified Lover Boy:

01 Champagne Poetry

02 Papi’s Home

03 Girls Want Girls [ft. Lil Baby]

04 In the Bible [ft. Lil Durk & Giveon]

05 Love All [ft. JAY-Z]

06 Fair Trade [ft. Travis Scott]

07 Way 2 Sexy [ft. Future & Young Thug]

08 TSU

09 N 2 Deep [ft. Future]

10 Pipe Down

11 Yebba’s Heartbreak

12 No Friends in the Industry

13 Knife Talk [ft. 21 Savage & Project Pat]

14 7am on Bridle Path

15 Race My Mind

16 Fountains [ft. Tems]

17 Get Along Better [ft. Ty Dolla $ign]

18 You Only Live Twice [ft. Rick Ross & Lil Wayne]

19 IMY2 [ft. Kid Cudi]

20 Fucking Fans

21 The Remorse

Ακούστε εδώ τον δίσκο:

Οι σχετικές αναρτήσεις του Drake στο Instagram: