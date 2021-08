Στον πρόσφατα εκλιπόντα drummer των Rolling Stones, Charlie Watts, αφιέρωσε ο Liam Gallagher το “Live Forever” στην εμφάνισή του στο Leeds Festival στις 27 Αυγούστου.

Ο Watts, ο οποίος συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ της δισκογραφίας των Stones, απεβίωσε πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 80 ετών, και έκτοτε τα tributes στο πρόσωπό του δεν σταματούν.

Ο Liam Gallagher στην πρόσφατη εμφάνισή του στο Leeds Festival τίμησε τον αγαπημένο μουσικό αναφέροντας πως «Λογικά περνά πολύ καλά κάπου εκεί πάνω», ενώ κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του “Live Forever” οι γιγαντοοθόνες πίσω από τον ίδιο και την μπάντα του πρόβαλαν φωτογραφίες του Watts.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο, όπως αναρτήθηκε στο Twitter:

Liam Gallagher dedicated Live Forever to Rolling Stones drummer Charlie Watts.



"He's probably having a great time up there somewhere." pic.twitter.com/igt30J5baD