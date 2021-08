30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού τους ντεμπούτου τους,Ten, και 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τέταρτου LP τους, No Code, οι Pearl Jam προχωρούν στην ψηφιακή επανέκδοση των ιστορικών αυτών δίσκων, διαθέτοντας επίσης για δωρεάν streaming το “No Code Show” του 2014.

Τα νέα ψηφιακά mixes έχει επιμεληθεί ο μουσικός παραγωγός Josh Evans, που επιμελήθηκε επίσης τον τελευταίο δίσκο του συγκροτήματος, Gigaton. To makeover των δύο άλμπουμ έγινε από τον Evans με χρήση Dolby Atmos και Sony 360 Reality Audio και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω των Apple Music / Amazon Music και TIDAL / Deezer αντίστοιχα.

Το “No Code Show”, που είναι διαθέσιμο για streaming στο YouTube και το Nugs, περιλαμβάνει ένα κομμάτι που οι Pearl Jam έγραψαν μόλις 10 λεπτά πριν από τη συναυλία, το Moline, αλλά και διασκευές κομματιών όπως τα “Interstellar Overdrive” των Pink Floyd, “Imagine” του John Lennon, “Eruption” των Van Halen και “Fuckin’ Up” των Neil Young & Crazy Horse’s.

Οι Pearl Jam ενθαρρύνουν επίσης τους φανς τους να μοιραστούν αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το Ten και το No Code, χρησιμοποιώντας τα hashtags #30YearsOfTen και #25YearsOfNoCode.

Δείτε εδώ τη σχετική ανάρτηση του συγκροτήματος στο Twitter:

Today officially marks #30YearsOfTen and #25YearsOfNoCode! Drop your favorite memories of the albums in the comments. pic.twitter.com/rDhCiuOnUK