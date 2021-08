Η διασκευή είναι μέρος του I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico που θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου

Η Courtney Barnett πρόσφατα μοιράστηκε με το κοινό της τη διασκευή της στο κλασικό ‘I’ll Be Your Mirror’ των Velvet Underground και της Nico, η οποία αποτελεί τη δική της συμμετοχή στον tribute δίσκο I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα από τη δισκογραφική εταιρία της ιστορικής μπάντας, Verve Records.

Η κυκλοφορία του I’ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, μαζί με ένα cover του ‘Run Run Run’ από τον Kurt Vile. Στο δίσκο θα συμμετέχουν με διασκευές τους οι Iggy Pop, Sharon Van Etten, Michael Stipe, St. Vincent και άλλοι πολλοί.

