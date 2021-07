Μένει μόλις μια εβδομάδα για να ακούσουμε τον δεύτερο και πολυαναμενόμενο δίσκο της Billie Eilish, Happier Than Ever (30/7).

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε ακούσει ολόκληρο τον δίσκο, όμως ήδη ανακοινώθηκε κι ένα concert film με τίτλο Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

Η ταινία θα έρθει στους δέκτες μας στις 3 Σεπτεμβρίου από το Disney+ και σε αυτή θα δούμε την Billie Eilish να παίζει και τα 16 κομμάτια του νέου της δίσκου στο Hollywood Bowl, όπως πάντα μαζί με τον αδερφό της Finneas αλλά και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες αλλά και την Παιδική Χορωδία της.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Gustavo Dudamel και ο Romero Lubambo και την ενορχήστρωση ο David Campbell.

Προς το παρόν, έχουμε το trailer του Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

To βλέπετε παρακάτω: