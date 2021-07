Φυσικά, όλοι σήμερα μιλάνε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που από «ένα απλό παιδί απ' τα Σεπόλια» ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, με τους Milwaukee Bucks να γίνονται πρωταθλητές του ΝΒΑ με 105-98 απέναντι στους Phoeix Suns και με το "Greek Freak" να βάζει 50 πόντους.

Όσο γραφόταν ιστορία, στις οθόνες του γηπέδου «βγήκε στον αέρα» μια διαφήμιση για τα ακουστικά Beats στην οποία πρωταγωνιστεί η σπρίντερ Sha’Carri Richardson και σε αυτή ακούγεται ένα νέο κομμάτι του Kanye West με τίτλο "No Child Left Behind".

Στο τέλος της διαφήμισης (που βλέπετε παρακάτω) περνούν τα στοιχεία για το επερχόμενο listening event του Donda, του πολυαναμενόμενου δίσκου του Kanye West, ενώ, όπως μαθαίνουμε στην περιγραφή του βίντεο στο Youtube, θα ακούσουμε το άλμπουμ σε 48 ώρες, δηλαδή την Παρασκευή 23 Ιουλίου.

Ο Kanye West «υπόσχεται» τον δίσκο από το περσινό καλοκαίρι, ενώ ως τώρα έχουμε ακούσει το single "Wash Us In The Blood" με τη συμμετοχή του Travis Scott, ενώ πρόσφατα είδαμε τον Tyler, the Creator μαζί με τον West στο στούντιο.

Λίγο έμεινε, λοιπόν, για να ακούσουμε (όντως αυτή τη φορά) το Donda...