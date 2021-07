O Tyler, the Creator κυκλοφόρησε πριν κάποιες μέρες τον νέο του δίσκο, Call Me If You Get Lost, ενώ τον δίσκο του Kanye West, Donda, τον περιμένουμε από πέρυσι αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμη να έρχεται.

Πάντως, τώρα οι δυο ράπερ μπήκαν μαζί στο στούντιο, όπως μαρτυρά βίντεο που ανέβηκε στο Instagram.

Σε αυτό βλέπουμε τον West να κάθεται στην κονσόλα και τον Tyler, The Creator δίπλα όρθιο να κουνιέται στο ρυθμό. Πίσω τους υπάρχει ένας λευκός πίνακας στον οποίο διακρίνονται οι τίτλοι “Donda”, “Remote”, “New Again", “Come To Life", οπότε, ίσως να πρόκειται για τον επερχόμενο δίσκο του Kanye West.

Αν η συνεργασία επαληθευτεί, αυτή δε θα είναι η πρώτη φορά που οι δρόμοι των δυο τους διασταυρώνονται, μιας και έχουμε ακούσει τον Kanye West στα κομμάτια "Puppet" και "Smuckers" του Tyler, the Creator.