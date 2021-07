Οι BADBADNOTGOOD ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Το “Talk Memory” είναι το πρώτο τους άλμπουμ στην XL Recordings, διαθέτει 9 νέα τραγούδια και αναμένεται στις 8 Οκτωβρίου Στο άλμπουμ συμμετέχουν οι: Arthur Verocai, Karriem Riggins, Terrace Martin, Laraaji και ο φημισμένος αρπίστης Brandee Younger, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Moses Sumney και τον Thundercat. Τα visuals έγιναν από τον Virgil Abloh, του οποίου η εταιρεία Alaska-Alaska ™ σχεδίασε το εξώφυλλο για το Talk Memory. Το άλμπουμ επικεντρώνεται στη συνεργασία και τη μαγεία της αυτοσχεδιαστικής live εκτέλεσης, ενώ αποτελεί μια ακουστική περιπέτεια και εκφράζει την εγκάρδια χαρά του συγκροτήματος για τη μουσική αλλά και την κοινότητα που το έχει αγκαλιάσει.

Οι BBNG λένε σχετικά με το άλμπουμ: "Χρειάστηκαν ένα ή δύο χρόνια ζωής για να φτάσουμε στο σημείο, όπου η δημιουργική διαδικασία θα μας φαινόταν και πάλι συναρπαστική και όταν μπήκαμε στο στούντιο, πραγματικά, ήταν η πιο σύντομη διαδικασία δημιουργίας και ηχογράφησης που είχαμε ποτέ. Ελπίζουμε ότι η εκτέλεση μέσα από ένα αυτοσχέδιο στούντιο φέρνει τον ακροατή πιο κοντά στην εμπειρία ενός live."

Μαζί με την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, “Talk Memory”, οι BADBADNOTGOOD κυκλοφόρησαν και το πρώτο τους single μέσα από αυτό. Το "Signal From The Noise" είναι ένα ψυχεδελικό jazz κομμάτι που εξερευνά την ισορροπία και την αρμονία μέσω του αυτοσχεδιασμού. Το νέο κομμάτι συνοδεύεται από ένα βίντεο που σκηνοθέτησε ο Duncan Loudon και πρωταγωνιστεί ο Steve Stamp, συγγραφέας και ηθοποιός στην κωμική σειρά του BBC, “People Just Do Nothing”.

Η ανακοίνωση του άλμπουμ έρχεται λίγο αφότου, το συγκρότημα έγινε viral στο TikTok, τον Ιούνιο. Με πάνω από 500k Tik Tok videos του "Time Moves Slow", οι BBNG έχουν πλέον, κατά μέσο όρο 4,4 εκατομμύρια streams μηνιαίως και πάνω από 3 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify το μήνα. Το συγκρότημα επίσης, κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο τεύχος του “The Memory Catalogue”. Πρόκειται για ένα έντυπο που έχει δημιουργήσει ο Moya Garrison-Msingwana (Gangbox), το οποίο αναδιπλώνεται σε μια αφίσα 32 "x 24" και θα βγαίνει με κάθε νέο μουσικό κομμάτι του “Talk Memory”. Διαθέσιμο σε επιλεγμένες τοποθεσίες όπως Stussy, Noah, Psychic Wines και πολλά άλλα, το έντυπο θα περιέχει αποκλειστικό περιεχόμενο (artwork, φωτογραφίες, παρτιτούρες κ.λπ.) δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να διεισδύσει το σύμπαν των BBNG. Αυτό το συλλεκτικό αντικείμενο είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του online shop της XL αλλά και σε ανεξάρτητα δισκοπωλεία.

Talk Memory PRE-ORDER: https://badbadnotgood.ffm.to/ talk-memory