Πέθανε στα 78 της χρόνια η Raffaella Carrà, ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, που δούλεψε τόσο στη χώρα της όσο και στην Ισπανία αλλά και τη Λατινική Αμερική.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή o για χρόνια σύντροφός της Sergio Iapino, που είπε πως αντιμετώπιζε για καιρό προβλήματα υγείας και έγραψε: «Η Raffaella μας άφησε, πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το μοναδικό της χαμόγελο και το εξαιρετικό της ταλέντο θα λάμπουν για πάντα».

Η Carrà γεννήθηκε το 1943 στην περιοχή Εμίλια Ρομάνια και είχε σπουδάσει υποκριτική στο ιταλικό Πειραματικό Κέντρο Κινηματογραφίας. Στη μικρή οθόνη βρέθηκε το 1960 οπότε και άρχισε να δουλεύει στην ιταλική δημόσια συχνότητα του Rai, κερδίζοντας πολύ γρήγορα το κοινό.

Στη δεκαετία του '70 παρουσίασε πολύ επιτυχημένα την εκπομπή Canzonissima. Εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν που χόρεψε δείχνοντας τον αφαλό της, κίνηση που θεωρήθηκε πολύ σκανδαλώδης για τις πουριτανικές αρχές της εποχής.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουν τη Raffaella Carrà και για την επιτυχία της "A far l'amore comincia tu", με την οποίο μπήκε μάλιστα και στα βρετανικά charts με τον τίτλο "Do It, Do It Again". Πάντως, η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι "Tuca Tuca", σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni. Άλλη επιτυχία της ήταν το "Tanti Auguri" (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο "Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur").

Συνέχισε να δουλεύει μέχρι και τα τελευταία χρόνια σε τηλεοπτικές εκπομπές.