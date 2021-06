Μετά από κάμποσο teasing, το Call Me If You Get Lost μόλις κυκλοφόρησε.

Δύο χρόνια μετά το Igor και αφού ακούσαμε τα κομμάτια "Lumberjack" και "Wusyaname" αλλά είδαμε και μια σειρά από διάφορα teasers, ο Tyler, the Creator κυκλοφόρησε τον νέο του δίσκο, Call Me If You Get Lost.

Στη νέα δουλειά του συναντάμε ουκ ολίγους guests: Lil Wayne (“Hot Wind Blows”), Lil Uzi Vert και Pharrell (“Juggernaut”), Ty Dolla $ign και NBA YoungBoy (“Wusyaname”), 42 Dugg (“Lemonhead”), Domo Genesis (“Manifesto”), είναι μόνο μερικοί.

Ακούτε το Call Me If You Get Lost παρακάτω: