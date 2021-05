Πρόσφατα είδαμε το trailer του Annette, της επερχόμενης, δηλαδή, ταινίας του Leos Carax, στην οποία οι Sparks υπογράφουν τη μουσική.

Πέρα από αυτό, προ των πυλών βρίσκεται και ένα ντοκιμαντέρ του Edgar Wright για τους αδερφούς Mael, το The Sparks Brothers.

Αυτό θα είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη που μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το Shaun of the Dead, το Scott Pilgrim VS. The World αλλά και το Baby Driver.

Στο trailer του The Sparks Brothers, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιουνίου, βλέπουμε να παρελαύνουν ονόματα όπως οι Beck, Jack Antonoff, Todd Rundgren, Giorgio Moroder, Flea, μεταξύ άλλων.

Το βλέπετε παρακάτω: