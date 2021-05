ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριν λίγο καιρό η Little Simz κυκλοφόρησε το πρώτο single "Introvert" από την επερχόμενη δουλειάς της, Sometimes I Might Be Introvert, που θα έρθει δύο χρόνια μετά το Grey Area (συγκεκριμένα, το περιμένουμε στις 3 Σεπτεμβρίου από την Age 101).

Τώρα η βρετανή ράπερ κυκλοφορεί ένα ακόμα single από αυτό με τίτλο "Woman".

Μάλιστα, για το νέο αυτό κομμάτι, η Little Simz ανέλαβε και τη σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ (πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο), στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με μερικές ακόμα γυναίκες.

Στα φωνητικά του "Woman" βρίσκουμε επίσης και την Cleo Sol, ενώ την παραγωγή του ανέλαβε o Inflo.

Το ακούτε και το βλέπετε παρακάτω: