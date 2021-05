ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έτοιμο έχουν το νέο τους άλμπουμ οι Placebo, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσαν στο Instagram. Η μπάντα ενημέρωσε για την ολοκλήρωση του “Album 8”, όπως το αποκάλεσε, και υπονόησε ότι θα έρθουν και κάποιες συναυλίες προσεχώς.

Ημερομηνία κυκλοφορίας δεν υπάρχει σε αυτή την ανακοίνωση, ούτε και ο τίτλος του άλμπουμ. Θα πρόκειται, πάντως, για το πρώτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας από το Loud Like Love του 2013.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο single από το τελευταίο αυτό άλμπουμ, το "Too Many Friends", κυκλοφόρησε σε επτάιντσο βινύλιο και δόθηκε μαζί με το τεύχος Σεπτεμβρίου του SONIK by Avopolis.gr εκείνης της χρονιάς. Η έκδοση με το βινύλιο τότε είχε σημειώσει πολύ καλές πωλήσεις από φίλους της μπάντας σε όλο τον κόσμο.

Δείτε το Instagram post τους: