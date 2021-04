ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πρώτο μέρος της δεύτερης έκδοσης του Backstage Festival τελείωσε το σαββατοκύριακο της 23ης και 24ης Απριλίου, με την προβολή του ντοκιμαντέρ Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson. Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, προβλήθηκαν τα Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band, Greek Rock Revolution, Madonna and the Breakfast Club, The Harder They Come, Nick Cave - Straight To You, 1991: The Year Punk Broke (1η εβδομάδα), Westwood: Punk, Icon, Activist, The Approaching of the Hour, Velvet Bus Documentary, Coachella: 20 Years in the Desert και Mystify - Michael Hutchence (2η εβδομάδα).

Τη Μ. Τετάρτη θα δώσουμε την ευκαιρία στα μέλη μας (εγγράφεστε δωρεάν), να παρακολουθήσουν όσες από τις ταινίες της δεύτερης εβδομάδας έχασαν. Συντονιστείτε στο www.avopolis.gr για τις λεπτομέρειες.

Και μέχρι την εβδομάδα που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Μαϊου, όταν και θα μπούμε δυνατά στο δεύτερο μέρος του φεστιβάλ, θα ανακοινώνουμε από εδώ τις προσθήκες και τις αλλαγές που θα γίνουν, τις λεπτομέρειες για τις ταινίες, αλλά και κάποια συνοδευτικά online events.

Οι καθημερινές προβολές του Backstage Film Festival 2.0 ήταν μια ζωντανή αλλά κι εξαντλητική διαδικασία για όλους εμάς στο Avopolis Network, αλλά οι συνολικές προβολές και η συμμετοχή σας ξεπέρασαν κατά πολύ αυτές του Backstage Film Festival 1.0. Έχουμε, όμως, άλλο τόσο μπροστά μας και στόχος μας είναι να το κάνουμε καλύτερο, ακόμα πιο ευέλικτο και χρηστικό, με ακόμα περισσότερα features. Παίρνουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε δυναμικά, με πιο ευέλικτες on demand προβολές και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη μας όλο το feedback που μας δώσατε.

Περισσότερα θα μάθετε τις προσεχείς ημέρες.

Οι ταινίες που θα προβληθούν στο δεύτερο μέρος:

New York Doll

The Gift: Johnny Cash

Εδώ Δεν Υπάρχει Άσυλο

Queercore - How to Punk a Revolution

Turning with Antony and the Johnsons

Studio 54

To Stay Alive: A Method

Something From Nothing: The Art Of Rap

Manchester Keeps On Dancing

Real Scenes - London, σε συνεργασία με το Resident Advisor