"Panic on the streets of Springfield" λεγόταν το τελευταίο επεισόδιο των Simpsons και σε αυτό η Lisa αποκτά έναν φανταστικό φίλο που είναι «ένας καταθλιπτικός τραγουδιστής από τα 80s». Δε χρειάζονται πολλές εξηγήσεις για τον ποιον μας θυμίζει ο ήρωας, η φωνή του οποίου ανήκει στον Benedict Cumberbatch.

Αυτή, λοιπόν, η έμμεση πλην σαφής αναφορά στους Smiths και τον Morrissey στη μακροβιότερη σειρά της αμερικανικής τηλεόρασης, φαίνεται πως δεν άρεσε και πολύ στον ίδιο τον Morrissey, που έσπευσε να κάνει ένα μακροσκελές post στα social media του, λίγες ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου.

Σε αυτή του την ανάρτηση, ο πάλαι ποτέ frontman των Smiths κατηγορεί τους δημιουργούς της σειράς για υποκρισία, ενώ τους χαρακτήρισε οδυνηρούς και ρατσιστές. Μεταξύ άλλων, ο Morrissey υπογραμμίζει τις ανακρίβειες που έχει το επεισόδιο προς το πρόσωπό του, μιας και όπως γράφει, «δεν έκανε ποτέ "αρπαχτές", δεν έχει μηνύσει ποτέ κάποιον για επίθεση, δεν έχει σταματήσει φοβερά shows και εξακολουθεί να είναι ένας σοβαρός vegan και υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ζώων». Ακόμα, η σειρά τον παρουσιάζει με την κοιλιά να κρέμεται από το πουκάμισό του, μια εικόνα που ποτέ, όπως λέει, δεν είχε στην καριέρα του -όλα αυτά, ο Morrissey τα γράφει σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του.

"Panic" και στο Springfield, λοιπόν, "panic" και για τον Morrissey...