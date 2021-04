Την περασμένη Δευτέρα 12/4, η Madonna με ένα post τάχθηκε κατά της ένοπλης βίας, ύστερα από τον θάνατο του 20χρονου Daunte Wright που σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Μινεσότα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ένας χρήστης στο Instagram με το όνομα KarenGayler σχολίασε πως η Madonna θα πρέπει «να ζήσει στον πραγματικό κόσμο», υπονοώντας επίσης πως η Βασίλισσα της Ποπ χρησιμοποιεί οπλισμένους φρουρούς για την προστασία της.

Η Madonna δεν το άφησε ασχολίαστο, απαντώντας, μεταξύ άλλων: «Σκύλα, δεν έχω security ή ένοπλη προστασία γύρω μου. Έλα να δεις και πες το μου στα μούτρα, πόσο δεν είναι αληθινός ο κόσμος μου. Σε προκαλώ. Δεν ξέρεις τίποτα για μένα ή τη ζωή μου. Οι μόνοι εγκληματίες που βλέπω τώρα είναι οι αστυνομικοί που πληρώνονται για να προστατεύουν τον κόσμο».

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα, Τετάρτη 14/4 στις 21:00 θα προβληθεί το Madonna and the Breakfast Club του Guy Guido στο πλαίσιο του Backstage Film Festival.

Madonna claps back at a hater in the comments of her recent Instagram post, which discussed mass shootings and gun violence in the United States. pic.twitter.com/qCs3VHoyJ9