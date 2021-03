Πέθανε ο Dan Sartain

Πέθανε στα 39 του χρόνια ο αμερικανός μουσικός Dan Sartain.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του θανάτου του, πάντως αυτός επιβεβαιώθηκε από το GoFundMe στο οποίο τρέχει έρανος για τα έξοδα της κηδείας του μουσικού.

Στη σχετική ανακοίνωση διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: «Ο Dan Sartain μας άφησε πολλές αναμνήσεις και μουσική αλλά δυστυχώς μας άφησε νωρίς. Όσο υπέροχη κι αν είναι η κληρονομιά που αφήνει, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για το μοιραίο και όμως, εδώ είμαστε».

Ο Dan Sartain ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές των 00s, κινούμενος γύρω από τον garage και rockabilly ήχο. Είχε περάσει από labels όπως τα One Little Independent, Swami Records και Third Man, τη δισκογραφική, δηλαδή, του Jack White. Με τον τελευταίο, μάλιστα, είχαν παίξει και μαζί ζωντανά, ενώ ο Sartain είχε παίξει επίσης με τους Hives, τους Social Distortion και τους Hot Snakes.