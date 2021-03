Από τη Phoebe Bridgers μέχρι τον Josh Homme, όλοι οι φίλοι του Paul McCartney στο McCartney III Imagined

Στα τέλη του 2020 ο Paul McCartney κυκλοφόρησε τη νεότερη δισκογραφική δουλειά του, το McCartney III, με το οποίο συμπληρώνεται και μια άτυπη τριλογία, μαζί με τα McCartney (1970) και McCartney II (1980).

Τώρα ο sir Paul McCartney ανακοίνωσε την κυκλοφορία του McCartney III Imagined, με διασκευές και remixes στα κομμάτια του τελευταίου του δίσκου, με all-star συμμετοχές.

Έτσι, στην ειδική έκδοση του δίσκου που θα ακούσουμε στις 16 Απριλίου από την Capitol, θα συμμετέχουν οι Phoebe Bridgers, St. Vincent, Blood Orange, Beck, Anderson .Paak, Damon Albarn, Josh Homme, Khruangbin, Robert “3D” Del Naja (Massive Attack), Ed O’Brien (Radiohead) και Idris Elba.

Παίρνουμε ήδη μια πρώτη γεύση με την εκδοχή του Dominic Fike στο "The Kiss of Venus":

Παρακάτω και το tracklist και το εξώφυλλο του McCartney III Imagined:

McCartney III Imagined

01 Find My Way [ft. Beck] 02 The Kiss of Venus (Dominic Fike)

03 Pretty Boys [ft. Khruangbin] 04 Women And Wives (St. Vincent Remix)

05 Deep Down (Blood Orange Remix)

06 Seize the Day [ft. Phoebe Bridgers] 07 Slidin’ (EOB Remix)

08 Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

09 Lavatory Lil (Josh Homme)

10 When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11 Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)

12 Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix) (physical release exclusive)