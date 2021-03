Με πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις του "Bodak Yellow", η Cardi B γράφει ιστορία

Το "Bodak Yellow" είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη επιτυχία της Cardi B, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες mainstream επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Τα παραπάνω έρχονται να επισφραγίσουν και οι πωλήσεις του single από το επίσημο ντεμπούτο της ράπερ, Invasion of Privacy, από το 2018.

Έτσι, με το "Bodak Yellow" να ξεπερνάει πλέον σε πωλήσεις τα 10 εκατομμύρια μονάδες, αυτό περνάει στην κατηγορία diamond, κάτι που κάνει την Cardi B την πρώτη γυναίκα ράπερ με single που γίνεται diamond.

Για να περάσει ένα single ή ένα άλμπουμ στην κατηγορία diamond θα πρέπει να έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις και ισοδυναμεί με το να γίνει 10 φορές πλατινένιο. To ρεκόρ της Cardi B είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι τέτοιες αστρονομικές πωλήσεις είναι ακόμα πιο δύσκολες σήμερα, δεδομένης της μεγάλης χρήσης streaming υπηρεσιών.

Αντίστοιχα με την Cardi B, η Lauryn Hill κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα ράπερ με δίσκο στην κατηγορία diamond τον προηγούμενο μήνα για το The Miseducation of Lauryn Hill, 23 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Όπως είπε η ίδια η Cardi B σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter, η απονομή του diamond single της είχε τη μορφή έκπληξης, μιας και μετά από πρόβες που είχε για την επερχόμενη εμφάνισή της στα βραβεία Grammy, της είπαν πως έπρεπε να βρεθεί με κάποιους ανθρώπους της Atlantic και την πήγαν «με το ζόρι» σε ένα εστιατόριο, όπου και έμαθε τα ευχάριστα νέα.

