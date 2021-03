Η Grimes υπέγραψε στην Columbia

Ως τώρα, είχαμε δει τη μουσική της Grimes να κυκλοφορεί μόνο σε ανεξάρτητα labels (μέχρι πρόσφατα, ανήκε στη 4AD).

Η μουσικός, όμως, ανήκει πλέον στο ρόστερ της Columbia με την οποία και υπέγραψε συμβόλαιο.

Σε σχετικό post της, η Καναδή έγραψε μεταξύ άλλων, πως, «Θα ξανασυναντηθούμε σύντομα».

Συγχρόνως, η Grimes «έβγαλε στον αέρα» και ένα καινούργιο site.

Μένει να δούμε αν θα ακούσουμε κάτι νέο από αυτή σύντομα...

Just signed to Columbia Records!

Thanks for tuning in all these years 🤍 We’ll meet again soon https://t.co/FAQUTkv9GW pic.twitter.com/U61I2ULRup