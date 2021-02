Αν είχατε ξεχάσει το "Friday", η Rebecca Black είναι εδώ για να σας το ξαναθυμίσει

Όταν στις 10 Φεβρουαρίου του 2011 η 13χρονη τότε Rebecca Black κυκλοφόρησε το bubblegum pop τραγούδι "Friday" στο YouTube πιθανότατα δεν περίμενε πως αυτό θα γινόταν viral (αυτή τη στιγμή μετρά 149,745,951 προβολές), θα άγγιζε τα 3.8 εκατομμύρια dislikes και ότι η ίδια θα έβλεπε το πρόσωπό της να πρωταγωνιστεί συχνά-πυκνά σε memes στο τότε πολύ δημοφιλές 9GAG, αλλά και ότι το hating εναντίον της θα οδηγούσε μέχρι και σε απειλές για τη ζωή της.

Έκτοτε, έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια, η YouTuber έχει συνεχίσει την καριέρα της στο τραγούδι και μάλιστα, ετοιμάζεται να σβήσει κεράκια στο κομμάτι που την έκανε διάσημη για όλους τους λάθος λόγους.

Έτσι, στις 10 Φεβρουαρίου, η Black θα κυκλοφορήσει ένα επετειακό remix του "Friday", στο οποίο, μας υπόσχεται πως θα συμμετέχουν μερικοί «εμβληματικοί άνθρωποι».

Μια ευγενική υπενθύμιση του πού ήμασταν και τι κάναμε πριν 10 χρόνια...

surprise 🤭 this week FRIDAY turns 10 AND has gone GOLD 📀💫 been cooking up a very special remix featuring some iconic people...........it drops on the 10 year anniversary TOMORROW NIGHT @ MIDNIGHT 📀💫 pic.twitter.com/PTr1M6HRDm