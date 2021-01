Όπως γνωρίζουμε, σύντομα θα ακούσουμε μια από κοινού δουλειά του Madlib και του Four Tet με τίτλο Sound Ancestors (συγκεκριμένα, στις 29 Ιανουαρίου, από την Madlib Invasions).

Ύστερα από τα δύο πρώτα singles, "Road of the Lonely Ones" και "Hopprock", τώρα κυκλοφορεί ένα ακόμα κομμάτι από την επερχόμενη δουλειά των δύο μουσικών, με τίτλο "Dirtknock".

Το ακούτε παρακάτω: