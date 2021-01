Ορκωμοσία ΗΠΑ: Όλοι οι Μουσικοί του Προέδρου

Η χθεσινή ημέρα (20/1) έδωσε λίγη ελπίδα στις ΗΠΑ. Ύστερα από την 4ετή του θητεία, ο Donald Trump αποχώρησε από τα προεδρικά του καθήκοντα, για να δώσει τη «σκυτάλη» στον Joe Biden, που χρίστηκε ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, στη χθεσινή ορκωμοσία. Παράλληλα, γράφτηκε και λίγη ιστορία, μιας και η Kamala Harris έγινε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ορκωμοσία, ως είθισται, πλαισίωσαν γνωστοί μουσικοί (ενίοτε εξ αποστάσεως) που τραγούδησαν για τη νέα, ελπιδοφόρα τετραετία που ξημερώνει στις ΗΠΑ.

Έτσι, λοιπόν, ακούσαμε τη Lady Gaga να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο...

τη Jennifer Lopez να χωράει λίγο "Let's Get Loud" στο "This Land Is Your Land"...

...τον Garth Brooks να βγάζει το καπέλο του...

...τους New Radicals να ξαναπαίζουν μαζί μετά από 22 χρόνια...

...τον Bruce Springsteen που είδε τις ΗΠΑ ως "Land of Hope and Dreams"...

...τον Justin Timperlake και τον Ant Clemons να ελπίζουν σε "Better Days"...

...τον Dave Grohl που είχε δυο λόγια να πει για τους εκπαιδευτικούς πριν παίξει το "Times Like These" με τους Foo Fighters...

...τον John Legend να μιλάει για όλους με αυτό το "Feeling Good"...

...την Demi Lovato να διασκευάζει Bill Withers...

...τον Tim McGraw και τον Tyler Hubbard να ζητούν μια Αμερική "Undivided"...

...τον Jon Bon Jovi που είδε τον ήλιο...

...την Katy Perry να κλείνει πανηγυρικά τους εορτασμούς...

...αλλά, τελικά, ό,τι και να λέμε, την παράσταση έκλεψε ο Bernie Sanders (και ήδη πρωταγωνιστεί σε δεκάδες memes)...