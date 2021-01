Οι Rolling Stones λανσάρουν σοκολάτες και ελπίζουμε να πούμε "how come they taste so good"

Επειδή οι εμπορικές δραστηριότητες των Rolling Stones δε σταματάνε ποτέ, τώρα η θρυλική μπάντα λανσάρει τις δικές της σοκολάτες, που πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες.

Έτσι, λοιπόν, σε λίγο καιρό θα μπορείτε να φάτε τη σοκολάτα γάλακτος "Brown Sugar" (που πήρε προφανώς το όνομά της από το ομώνυμο τραγούδι) και τη μαύρη σοκολάτα "Cherry Red" (που πήρε το όνομά της από τον στίχο "my favourite flavour, cherry red" και το "You Can't Always Get What You Want").

Οι σοκολάτες θα είναι διαθέσιμες από 29 Ιανουαρίου στο e-shop των Rolling Stones. Οι υπογλυκαιμίες σας μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμη...