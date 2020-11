Όσο όλοι μιλάνε για την Pfizer, ο Spike Lee ετοιμάζει μιούζικαλ για το Viagra

Πρόσφατα ο Spike Lee ανέλαβε τη σκηνοθεσία της συναυλίας/παράστασης του David Byrne, American Utopia και όπως φαίνεται και στην επόμενη ταινία του θα συνεχίσει σε κάπως μουσικό μεν, διαφορετικό κλίμα, δε.

Μπορεί τελευταία η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer να βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω του εμβολίου για την Covid-19, όμως, την ίδια στιγμή, ο Spike Lee ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει ένα μιούζικαλ για μια προηγούμενη φαρμακευτική ανακάλυψη της εταιρείας, που δεν είναι άλλη από το Viagra.

Στο πρότζεκτ, που δεν έχει ακόμα τίτλο, ο Lee θα γράψει επίσης το σενάριο μαζί με τον βρετανό Kwame Kwei-Armah, ενώ τη μουσική για την ταινία θα αναλάβουν οι Stew Stewart και Heidi Rodewald. Το μιούζικαλ θα βασιστεί πάνω στο άρθρο του David Kushner για το Esquire, All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra και είναι εμπνευσμένο από τα αληθινά γεγονότα που ακολούθησαν την ανακάλυψη του «μπλε χαπιού» από την Pfizer.