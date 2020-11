Έρχεται νέος δίσκος από τους Shame

Ακούστε το "Water In The Well" από το επερχόμενο Drunk Tank Pink.

Έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους το 2018 με το ντεμπούτο τους Songs of Praise και τώρα οι βρετανοί Shame ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν τον δεύτερο δίσκο τους.

Το Drunk Tank Pink, όπως θα λέγεται ο δίσκος, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου του 2021 από την Dead Oceans.

To άλμπουμ παίρνει τον τίτλο του από το δωμάτιο στο οποίο ο frontman της μπάντας, Charlie Steen, έγραψε τους στίχους για αυτό. Σύμφωνα με τον Steen, ο δίσκος είναι εμπνευσμένος από το τέλος των ζωντανών εμφανίσεων λόγω της πανδημίας: «Καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και όταν η μουσική σταματά, μένεις με τη σιωπή. Και αυτός ο δίσκος έχει να κάνει πολύ με αυτή τη σιωπή». Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο James Ford.

Μαζί με την ανακοίνωση του Drunk Tank Pink, οι Shame έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single αυτού, το "Water In The Well", αλλά και το tracklist και το εξώφυλλο του άλμπουμ.

Τα βρίσκετε όλα παρακάτω:

Drunk Tank Pink:

01 Alphabet

02 Nigel Hitter

03 Born in Luton

04 March Day

05 Water in the Well

06 Snow Day

07 Human, For a Minute

08 Great Dog

09 6/1

10 Harsh Degrees

11 Station Wagon