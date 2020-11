Νέο κομμάτι υποσχέθηκε πως θα κυκλοφορούσε σήμερα η Billie Eilish.

Το "Therefore I Am" είναι το νέο single της και τρίτο κομμάτι της που ακούμε φέτος, μετά το "No Time To Die" για το επερχόμενο ομώνυμο James Bond, αλλά και το "My Future".

Βλέπετε το βίντεο για το "Therefore I Am" που σκηνοθετεί η ίδια η Billie Eilish παρακάτω: