Δείτε τον Jarvis Cocker να διασκευάζει ζωντανά Velvet Underground και Fall

Ο Jarvis Cocker εμφανίστηκε ζωντανά με τη μπάντα του, Jarv Is..., στο Barbican, στο πλαίσιο μιας έκθεσης για τον χορογράφο Michael Clark.

Το συγκεκριμένο σετ περιλάμβανε μεταξύ άλλων και διασκευές στο "Venus In Furs" των Velvet Underground, αλλά και το "Big New Prinz" των Fall.

Μαζί με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, οι Jarv Is... ανακοίνωσαν και μια σειρά προβολών του ζωντανού φιλμ Beyond The Pale...Live From The Centre Of The Earth σε πόλεις της Αγγλίας, που παρουσιάζει την μοναδική ολόκληρη ζωντανή εκτέλεση του φετινού τους δίσκου, Beyond The Pale.

Βλέπετε την εμφάνιση των Jarv Is... στο Barbican αλλά και το τρέιλερ του φιλμ παρακάτω: