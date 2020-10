Κυκλοφόρησε την τελευταία δουλειά της, Thank U, Next, τον Φεβρουάριο του 2019 και όπως φαίνεται, η Ariana Grande είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει τον επόμενό της δίσκο.

Την είδηση έκανε η ίδια γνωστή μέσω του Twitter, στο οποίο έγραψε: «Δεν μπορώ να περιμένω να σας δώσω το άλμπουμ μου αυτό τον μήνα».

Αναμένουμε, λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επερχόμενη δουλειά της Ariana Grande...

i can’t wait to give u my album this month