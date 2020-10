Ο Stevie Wonder φτιάχνει το δικό του label και κυκλοφορεί δύο καινούργια κομμάτια

Ακούστε τα "Can’t Put It in the Hands of Fate" και "Where Is Our Love Song" και πρώτα δείγματα νέας δουλειάς από το μουσικό μετά από 15 χρόνια.

Το δικό του label αποφάσισε να ιδρύσει ο Stevie Wonder το οποίο ονόμασε So What’s the Fuss Music -που παίρνει το όνομά τoy από τη συνεργασία του Stevie Wonder με τον Prince, πίσω στο 2005. Φυσικά έως τώρα ο μουσικός είχε περάσει ολόκληρη την καριέρα του στο ρόστερ της Motown, ενώ για το νέο του label συνεργάστηκε με την Reprise.

Μαζί με την ανακοίνωση της So What’s the Fuss Music, ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε και δύο νέα κομμάτια και μάλιστα τα πρώτα του μετά από 15 χρόνια. Το πρώτο έχει τίτλο "Can’t Put It in the Hands of Fate" και σε αυτό συναντάμε συμμετοχές από τους Rapsody, Cordae, Chika και Busta Rhymes. Το δεύτερο είναι το "Where Is Our Love Song", στο οποίο ο Stevie Wonder συνεργάζεται με τον Gary Clarke Jr.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου και τα δύο κομμάτια γράφτηκαν αφουγκραζόμενα την τωρινή παγκόσμια κατάσταση, ενώ, προκειμένου να στηρίξει και πρακτικά τη μάχη για την αντιμετώπιση της Covid-19, ο Stevie Wonder θα παραχωρήσει όλα τα έσοδα του "Where Is Our Love Song" στο Feeding America.

Ακούτε τα δύο νέα τραγούδια παρακάτω: