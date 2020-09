Έρχεται νέο single από την Kylie Minogue

Νέο single πρόκειται να ακούσουμε από την Kylie Minogue, από την επερχόμενη δουλειά της, Disco.

Μετά το πρώτο single, "Say Something", η αυστραλή ποπ σταρ θα κυκλοφορήσει αυτή την Πέμπτη 24/9 το κομμάτι "Magic", όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media της.

Αναμένουμε να το ακούσουμε, λοιπόν...

I. AM. SO. EXCITED. I can finally announce that my next single is called #MAGIC ✨ and it's coming out this Thursday! https://t.co/CIUd80OVLO pic.twitter.com/NcYKkwCa2s