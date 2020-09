Η επιστροφή των Public Enemy είναι το καλό νέο του Σεπτεμβρίου

Οι Public Enemy ανακοίνωσαν τη δισκογραφική επιστροφή τους στην Def Jam, μετά από δύο δεκαετίες. Έτσι, το χιπ χοπ σχήμα θα επιστρέψει με νέο δίσκο που θα έχει τίτλο What You Gonna Do When The Grid Goes Down? το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σαν αυτό να μην ήταν ήδη πολύ καλό νέο, οι Chuck D, Flavor Flav και DJ Lord ανακοίνωσαν τις συμμετοχές που θα συναντήσουμε στο δίσκο και σε αυτές βρίσκουμε τους Beastie Boys (δηλαδή τους εναπομείναντες Ad-Rock και Mike D, τους Run DMC, ενώ, θα ακούσουμε και μια καινούργια εκδοχή του "Fight The Power" με τους Nas, Black Thought (Roots), Questlove και YG. Η λίστα συνεχίζεται με τους George Clinton, Ice-T, Cypress Hill, DJ Premier, μεταξύ άλλων.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 17 κομμάτια και οι Public Enemy έδωσαν στη δημοσιότητα το tracklist του What You Gonna Do When The Grid Goes Down? ενώ, μπορείτε να ακούσετε ήδη το "Fight The Power (2020 Remix)" παρακάτω.

What You Gonna Do When The Grid Goes Down? Tracklist:



01 . When The Grid Goes Down (feat. George Clinton)

02. Grid (feat. Cypress Hill and George Clinton)

03. State of the Union (STFU) (feat. DJ Premier)

04. Merica Mirror (feat. Pop Diesel)

05. Public Enemy Number Won (feat. Mike D, Ad-Rock, Run-DMC)

06. Toxic

07. Yesterday Man (feat. Daddy-O)

08. Crossroads Burning (Interlude) (feat. James Bomb)

09. Fight The Power: Remix 2020 (feat. Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi, YG, Questlove)

10. Beat Them All

11. Smash The Crowd (feat. Ice-T, PMD)

12. If You Can’t Join Em Beat Em

13. Go At It (feat. Jahi)

14. Don’t Look At The Sky (Interlude) (feat. Mark Jenkins)

15. Rest In Beats (feat. The Impossebulls)

16. R.I.P. Blackat

17. Closing: I Am Black (feat. Ms. Ariel)