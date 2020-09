Νέο κομμάτι από τους Arab Strap μετά από 15 χρόνια

Ακούστε το "The Turning of Our Bones" που σηματοδοτεί την επιστροφή του ντουέτου.

Είχαμε να ακούσουμε νέο υλικό τους εδώ και μια 15ετία και τον δίσκο The Last Romance του 2005.

Τώρα το ντουέτο των Arab Strap επέστρεψε με ένα νέο κομμάτι, το "The Turning of Our Bones". Άλλο ένα νέο κομμάτι, το "The Jumper" θα κυκλοφορήσει ως b-side του νέου αυτού single, στη φυσική του κυκλοφορία που θα έρθει στις 23 Οκτωβρίου.

Ο Aidan Moffat και έτερον ήμισυ των Σκωτσέζων δήλωσε για το "The Turninf of Our Bones" ότι «είναι ένα ξόρκι, voodoo μάγια για να ανεγείρουν τους νεκρούς».

Ακούτε το νέο κομμάτι των Arab Strap παρακάτω: