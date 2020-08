Πώς θα ένιωθε ο 10χρονος εαυτός σας αν ο Dave Grohl αποδεχόταν την πρόκλησή σας στα ντραμς;

Όταν η 10χρονη Nandi Bushell από τη Βρετανία καλούσε σε πρόκληση τον Dave Grohl στα ντραμς, παίζοντας το "Everlong" των Foo Fighters, μάλλον δεν περίμενε πως ο μουσικός θα την αποδεχόταν πραγματικά.

Να, που όμως, αυτό έγινε. Η 10χρονη ντράμερ προκάλεσε τον αρχηγό των Foo Fighters στις 17 Αυγούστου και στις 29 Αυγούστου, ο Grohl αποδέχτηκε την πρόκληση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της μπάντας στο Twitter, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αποδέχομαι την πρόκληση. Δεν έχω παίξει αυτά τα κομμάτια εδώ και πολλύυυυ καιρό. Ευχαριστώ για την έμπνευση!».

Στο 5λεπτο βίντεο που ανέβασε ο μουσικός, παραδέχεται πως έχει δει όλα τα βίντεο της Bushell, ενώ σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Είσαι μία φοβερή ντράμερ και είμαι πραγματικά κολακευμένος που επέλεξες κάποια από τα κομμάτια μου για τα βίντεό σου, τα έκανες όλα άψογα». Στην πρόκληση της 10χρονης, ο Dave Grohl απάντησε με το κομμάτι "Dead End Friends" των Them Crooked Vultures - το οποίο, μάλιστα, έπαιξε με τα ντραμς της κόρης του, Harper.

Βλέπετε το βίντεο της Nandi Bushell αλλά και του Dave Grohl παρακάτω:

Hey @Nandi_Bushell!



Challenge accepted.



Haven’t played these songs in a loooooong time.....thanks for the inspiration!!!



Your move!!!



Your friend in rock,

Dave



(Thanks to my daughter, Harper for letting me borrow her drum set) pic.twitter.com/Ytq47CcZRC