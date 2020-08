Βρήκαμε τον μεγαλύτερο θαυμαστή της Lana Del Rey

Ο θαυμασμός του Bruce Springsteen για τη Lana Del Rey δεν είναι κρυφός, μιας και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συμπεριλάβει κομμάτια της σε playlists του.

Τώρα, όμως, εκφράζει ακόμη πιο έκδηλα την εκτίμησή του για τη μουσικό, αποκαλώντας την «μια από τις καλύτερες τραγουδοποιούς της χώρας», σε πρόσφατη εκπομπή στο SiriusXM.

Το σχόλιο αυτό του Αφεντικού ακούστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς εκπομπών From His Home to Yours του σταθμού, στο οποίο, μάλιστα, έπαιξε το κομμάτι της Del Rey, "American", από το 2012, στο οποίο...αναφέρεται και ο ίδιος στους στίχους: “Springsteen is the king, don’t you think/ I was like, hell yeah that guy can sing”.

Όταν έβαλε το κομμάτι, ο Springsteen είπε αστειευόμενος: «Αναφέρει ονομαστικά έναν τύπο από το Νιου Τζέρσει, δεν είμαι σίγουρος σε ποιον».