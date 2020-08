Ένα νέο βίντεο για το "Already" κυκλοφόρησε η Beyonce. To κομμάτι ακούσαμε πρώτη φορά στο περσινό soundtrack για το The Lion King: The Gift και σε αυτό συμμετέχουν οι Major Lazer και ο Shatta Wale.

Το νέο βίντεο αποτελεί μέρος του ευρύτερου πρότζεκτ του Black Is King, του νέου visual album της μουσικού, που επίσης κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά το βίντεο του "Already", στο Disney+.

Για την ώρα, βλέπετε το "Already" παρακάτω: