Record Store Day 2020: David Bowie, Cure και πολλοί άλλοι στις ειδικές κυκλοφορίες της

Στις 18 Απριλίου θα λάμβανε χώρα η φετινή Ημέρα των Δισκοπωλείων, αλλά -όπως έχουμε πει- προγραμματίστηκε πλέον για τις 29 Αυγούστου, τις 26 Σεπτεμβρίου και τις 24 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει συνωστισμός στα δισκοπωλεία. Όπως κάθε χρόνο, προγραμματίζονται ειδικές, συλλεκτικές κυκλοφορίες: αυτή τη φορά το μενού έχει David Bowie, The Cure και αρκετούς άλλους.

Τον Αύγουστο, λοιπόν, η Record Store Day μάς φέρνει την κυκλοφορία του live LP του David Bowie, I’m Only Dancing, το οποίο ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της The Soul Tour του 1974, το ομώνυμο άλμπουμ της Robyn (κυκλοφορεί σε βινύλιο για πρώτη φορά), το Cherry Bomb του Tyler, the Creator, το The OF Tape Vol. 2 των Odd Future, τα Seventeen Seconds και Bloodflowers των Cure (σε ειδικά reissues για την 40στή και 20στή επέτειό τους, αντίστοιχα), το My Dear Melancholy EP του Weeknd, ένα πενταπλό LP του Philip Glass με τίτλο The Essential, το Live at Third Man Records της Billie Eilish και πολλά άλλα.

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα όλων των κυκλοφοριών και για τις τρεις ημερομηνίες.