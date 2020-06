Νέο άλμπουμ από τους Coral (audio)

Ένα νέο άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι The Coral, με διασκευές, κλασικά του κομμάτια σε διαφορετικές -lockdown- εκδόσεις, αλλά και τρία τραγούδια τους που δεν είχαν βγει στην επιφάνεια μέχρι τώρα.

Lockdown Sessions ονομάζεται η νέα κυκλοφορία των The Coral, την οποία ετοίμασαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπως φανερώνει και ο τίτλος της.

Τα τρία ακυκλοφόρητα -μέχρι τώρα- κομμάτια, είναι τα "One Road", "Rhapsody" και "Just Like Tears In The Morning".

Δείτε το track list της κυκλοφορίας:

‘Liezah (Lockdown Sessions)’

‘Late Afternoon (Lockdown Sessions)’

‘Walking In The Winter (Lockdown Sessions)’

‘Shadows Fall (Lockdown Sessions)’

‘Bill McCai (Lockdown Sessions)’

‘Just Like Tears In The Morning (Lockdown Sessions)’

‘Rebecca You (Lockdown Sessions)’

‘Sandhills (Lockdown Sessions)’

‘Secret Kiss (Lockdown Sessions)’

‘Put The Sun Back (Lockdown Sessions)’

‘Rhapsody (Lockdown Sessions)’

‘One Road (Lockdown Sessions)’

‘Jacqueline (Lockdown Sessions)’

‘Married With Children (Lockdown Sessions)’

‘You and I (Lockdown Sessions)’

‘Calendars and Clocks (Lockdown Sessions)’

Ακούστε εδώ τα ακυκλοφόρητα: