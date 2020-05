Ο Eminem γιορτάζει τα 20 χρόνια του The Marshall Mathers LP

20 χρόνια κλείσαμε από το The Marshall Mathers LP, ένα άλμπουμ που σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία (πούλησε 1,8 εκ. αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα στις Η.Π.Α. και έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας στην ιστορία των αμερικάνικων charts, πριν πάρει τη θέση του το 25 της Adele) και η επέτειος αυτή θα εορταστεί με ένα online listening party.

Η διαδικτυακή διοργάνωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη και θα είναι live στο Spotify. Η ώρα δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά ξέρουμε ότι ο Eminem θα είναι διαθέσιμος για απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα του υποβάλλουν οι φίλοι του.

Σ' αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνονται τα single "The Real Slim Shady", "Stan", "The Way I Am" και "Bitch Please II" που, μαζί με τα υπόλοιπα, θα ακουστούν στο online event της Τετάρτης.