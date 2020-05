Πέθανε ο Phil May, frontman των The Pretty Things

Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Phil May, frontman των The Pretty Things, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ισχίου, αλλά δυστυχώς παρουσιάστηκαν επιπλοκές και δεν τα κατάφερε. Νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, είχε τραυματιστεί πέφτοντας από το ποδήλατό του.

Οι The Pretty Things σχηματίστηκαν το 1963 και ήταν συνομήλικοι με τους Rolling Stones, ενώ σ' αυτούς έπαιζε ο πρώην μπασίστας των Stones, Dick Taylor (στην κιθάρα). Οι δυο τους, Dick και Phil ξεκίνησαν το γκρουπ.

Το άλμπουμ τους SF Sorrow, του 1968, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα rock’n’roll concept άλμπουμ. Πρακτικά, είναι το πρώτο άλμπουμ ροκ όπερας. Το άλμπουμ διηγείται την ιστορία του Sebastian F. Sorrow, καλύπτοντας όλη του τη ζωή, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, εξετάζοντας τα πάντα, από τις ερωτικές του σχέσεις και τη συμμετοχή του ως στρατιώτης στον πόλεμο μέχρι την πορεία του προς την παράνοια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Επιτυχία γνώρισαν με το "Don’t Bring Me Down", αλλά και άλλα κομμάτια, όπως το "Honey I Need" και "Cry to Me". Τον θαυμασμό τους για τη μουσική τους έχουν εκφράσει καλλιτέχνες όπως ο David Bowie, οι Aerosmith, ο Jimi Hendrix, οι Kasabian (από τους πιο σύγχρονους) και πολλοί άλλοι.

Η τελευταία τους live εμφάνιση έγινε το 2018, με guest εμφανίσεις από τους David Gilmour και Van Morrison.

R.I.P.