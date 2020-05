O Kamasi Washington υπογράφει τη μουσική στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την Michelle Obama

Την μουσική για το Becoming, το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την Michelle Obama υπογράφει ο Kamasi Washington.

Το ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στις 6 Μαΐου στην δημοφιλή πλατφόρμα streaming, βασίζεται στην best seller αυτοβιογραφία της Michelle Obama, Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice. Το soundtrack του Kamasi Washington, θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου από την Young Turks.

Ο jazz μουσικός δήλωσε σχετικά: «Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή να δουλέψω στο Becoming. H Michelle Obama είναι ένα φοβερό άτομο κι αυτή η ταινία ρίχνει μια πολύ μοναδική ματιά στο ποια είναι, πώς σκέφτεται και τον τρόπο που δείχνει τον δρόμο. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Ήταν δώρο να δουλέψω με την υπέροχη σκηνοθέτιδα, Nadia Hallgren για να δημιουργήσω την μουσική παλέτα που συνοδεύει αυτή τη φοβερή ταινία. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτού. Η θητεία του Barack και της Michelle Obama ως Προέδρου και Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ είχε τέτοιο αντίκτυπο στην ιστορία αυτής της χώρας και του κόσμου, που είναι δύσκολο να το βάλω σε λέξεις, αλλά, τόσο το βιβλίο της Michelle Obama όσο και η ταινία της Nadia Hallgren, κάνουν φοβερή δουλειά σε αυτό».