Δεκάδες μουσικοί συνεργάστηκαν στην καραντίνα για ένα άλμπουμ (βίντεο)

Ακούστε τη διασκευή τους στο "Come Together" των Beatles

Ένα group με μια (σχεδόν) 40άδα μουσικών από όλο τον κόσμο συνεργάστηκε εν καιρώ πανδημίας και καραντίνας, για ένα άλμπουμ.

Από αυτό, που θα έχει τίτλο Alone Together, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα ο κράχτης, μια διασκευή του "Come Together" των Beatles, αλλά τα υπόλοιπα κομμάτια δεν θα είναι διασκευές.

Το άλμπουμ, το οποίο οργάνωσαν ο Λονδρέζος καλλιτέχνης Adam Lee και η τραγουδίστρια Jessica Louise από το Los Angeles, θα περιέχει και 13 αυθεντικά κομμάτια, τα οποία οι 39 μουσικοί δούλεψαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τα σπίτια τους. Και όταν λένε δούλεψαν, εννοούμε τα πάντα, από το γράψιμο, μέχρι τη μίξη και την παραγωγή.

Δείτε το video της διασκευής τους εδώ:

Όλα τα έσοδα του άλμπουμ θα πάνε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ταμείο Αλληλεγγύης των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του COVID-19.