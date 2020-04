Το Merlin's Music Box, που λίγες μέρες πριν έκανε διαθέσιμη και την εμφάνιση των Smashing Pumpkins στον Λυκαβηττό, μας έδωσε άλλο ένα αγαπημένο live. Πριν σχεδόν 20 χρόνια, οι Radiohead έπαιξαν στη Θεσσαλονίκη (25 Ιουνίου) και στην Αθήνα (26 & 27 Ιουνίου).

To Avopolis Music Network είχε καλύψει τα live με 3 live review που μπορείτε να βρείτε εδώ, εδώ κι εδώ. "Τους θέλουμε γρήγορα και πάλι κοντά μας, κι ας αρνήθηκαν στις επιταγές της πλειoψηφίας του κοινού που ήθελε να ακούσει το Creep… Ελπίζουμε να μην το καθυστερήσουν πολύ", καταλήγει μία εξ αυτών των ανταποκρίσεων, αλλά τελικά ήταν και οι μοναδικές εμφανίσεις τους στη χώρα μας.

Το Merlin's Music Box βρήκε ένα bootleg CD (από ηχογράφηση θεατή) και την παρουσίασε στο κοινό:

Ακολουθεί το setlist:

0:00:04 Optimistic

0:03:20 Bones

0:06:35 Karma Police

0:10:55 Morning Bell

0:15:00 Street Spirit (Fade Out)

0:19:30 Talk Show Host

0:24:25 National Anthem

0:30:00 My Iron Lung

0:35:09 Lucky

0:39:18 Pyramid Song

0:43:11 No Surprises

0:46:53 Dollars & Cents

0:51:26 Fake Plastic Trees

0:55:58 Climbing up The Walls

1:00:39 Airbag

1:05:07 Just

1:09:00 Everything in It's Right Place

1:15:45 Exit Music (for a Film)

1:19:07 Knives Out

1:23:12 Planet Telex

1:27:34 Paranoid Android

1:33:48 How to Disappear Completely