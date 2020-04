ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια ειδική διασκευή - παρωδία στο “Bohemian Rhapsody” έχει ήδη γίνει viral, με πάνω από 3,5 εκατομμύρια views.

Ο Adrian Grimes έχει αλλάξει τους στίχους του τραγουδιού των Queen για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό: “Mama, I just killed a man / I didn’t stay inside in bed / I walked past him, now he’s dead”. Χοντροκομμένο μεν το “Coronavirus Rhapsody”, επιτυχημένο ηχητικά δε και πιασάρικο ως παρωδία...

Όπως τονίζει στο σημείωμα που συνοδεύει το βίντεο, ο ίδιος καταλαβαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Η σύζυγός του είναι υπάλληλος υγείας και γνωρίζει ότι ο κορωνοϊός μπορεί να χτυπήσει εκείνους και τα δυο τους παιδιά. Ελπίζει δε, ότι κάτω και από αυτές συνθήκες μπορεί διατηρήσει το χιούμορ του. Όπως αναφέρει, μάλιστα, αρκετοί άνθρωποι που είναι θετικοί στον κορωνοϊό, εκτίμησαν ιδιαίτερα την προσπάθειά του με αυτό το τραγούδι.